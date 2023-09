Estado francês é julgado por racismo da polícia - Corte na França analisa primeira ação coletiva contra o Estado por discriminação sistemática por parte de policiais, principalmente contra jovens negros e de origem árabe.O Conselho de Estado da França, a mais alta corte administrativa do país, analisa nesta sexta-feira (29/09) a primeira ação coletiva contra o Estado por discriminação racial por parte da polícia. Seis organizações de direitos humanos argumentam que a corporação discrimina de forma sistemática, principalmente jovens de origem árabe e negros, ao escolher quem parar em patrulhas de rotina.

Se o Estado francês for condenado, a decisão pode moldar o futuro do ativismo social ao abrir caminho para processos semelhantes em um país onde as manifestações costumam ter mais força do que ações coletivas – algo que só se tornou possível a partir de 2014, mas, ainda hoje, continua raro.

O caso se baseia em depoimentos de 40 vítimas, bem como da polícia, e pede que o Conselho de Estado francês exija reformas concretas, incluindo a limitação dos poderes policiais para verificar a identidade, além da obrigatoriedade de registrarem as abordagens.