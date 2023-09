Lula se recupera bem após cirurgia no quadril - Presidente teve receber alta na segunda ou terça-feira. Segundo equipe médica, procedimento ocorreu sem complicações.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira (29/09) na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês. Segundo a equipe médica responsável, o procedimento não teve intercorrências e que Lula já está acordado e conversando.

"O procedimento transcorreu sem intercorrências, o presidente já se encontra acordado, indo para a recuperação pós-anestésica. Nas próximas horas, o presidente irá para um apartamento, um quarto normal, não necessitando de semi-intensiva nem de UTI [unidade de terapia intensiva]", afirmou o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico que acompanha Lula há vários anos. Segundo ele, o presidente já está conversando, após a sedação, e se alimentará nas próximas horas.

Lula tem artrose na cabeça do fêmur do quadril direito, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, o que causa dores e até limitações de movimento, por causa do atrito entre os ossos. Nos últimos meses, o presidente vinha se queixando de dores com mais frequência. A cirurgia consiste na colocação de próteses em substituição ao osso tanto da cabeça do fêmur, quanto da cavidade óssea (acetábulo) onde ele se encaixa, restituindo a capacidade de articulação e movimentação da perna e do quadril.