Mais de 2.500 migrantes morreram no Mediterrâneo em 2023 - Número de mortos na travessia já é 48% maior que no mesmo período de 2022. Cerca de 186 mil migrantes chegaram à Europa partindo da costa do Norte da África, maioria desembarcou na Itália.Mais de 2.500 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo enquanto tentavam chegar à Europa nos nove primeiros meses de 2023, informou nesta quinta-feira (28/09) o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). É um aumento expressivo em relação aos 1.680 migrantes mortos ou desaparecidos no mesmo período em 2022: 48% a mais.

Os migrantes e refugiados "correm risco de morte e graves violações dos direitos humanos na travessia", frisa Ruven Menikdiwela, diretor do Acnur em Nova York.

O balanço foi divulgado no mesmo dia em que diversos ministros do Interior de países-membros da União Europeia se reuniram em Bruxelas para discutir como lidar com a migração ilegal no sul da Europa.