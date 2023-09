Quase toda a população de Nagorno-Karabakh deixou o enclave - Território disputado por armênios e azerbaijanos tinha 120 mil habitantes. A maioria já buscou refúgio na Armênia. Organizações humanitárias pedem ajuda à comunidade internacional para lidar com o êxodo.Quase 100 mil habitantes deixaram o enclave de Nagorno-Karabakh no Azerbaijão até esta sexta-feira (29/09), informou o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), um dia após os líderes da etnia armênia declararem a dissolução do governo da região separatista no sul do Cáucaso.

O Acnur e a Federação das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançaram um apelo à comunidade internacional por ajuda financeira para dar melhores condições ao acolhimento aos refugiados.

A agência da ONU se disse pronta para ajudar até 120 mil refugiados, que seria o número de habitantes de Nagorno-Karabakh. Esse total, no entanto, não pode ser confirmado.