Suspeito pela morte do rapper Tupac Shakur em 1996 é preso - Quase três décadas após o crime, que ocorreu em Las Vegas, autoridades policiais do EUA anunciam reviravolta e prisão de ex-membro de uma gangue, que foi acusado de "orquestrar" assassinato.A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, prendeu nesta sexta-feira (29/09) um suspeito do assassinato do ícone do hip-hop Tupac Shakur, que permanece sem solução há 27 anos, segundo relatos da imprensa americana.

Duane "Keffe D” Davis, de 60 anos, ex-membro de uma gangue, foi preso por sua conexão com o ataque que acabou com a vida do rapper na famosa Las Vegas Strip em 13 de setembro de 1996, informou o jornal Los Angeles Times. Quando foi morto, aos 25 anos, Tupac era um dos rappers mais famosos do mundo.

O promotor adjunto do condado de Clark, Marc DiGiacomo, disse hoje que um grande júri do condado emitiu uma acusação na quinta-feira contra Davis por assassinato com uso de arma mortal.