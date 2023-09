A vida na Ucrânia ocupada pela Rússia, um ano depois - Em 30 de setembro de 2022, Moscou anunciou a anexação de quatro regiões no leste da Ucrânia. Alguns se adaptaram à ocupação, mas para outros o dia a dia é difícil, entre pressões russas e ameaças de processo por Kiev.A Rússia celebra neste sábado (30/09) o primeiro aniversário da anexação ilegal das províncias de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, no leste da Ucrânia. O Kremlin se gaba da usurpação com um truque de linguagem, referindo-se a "filiação de novas regiões".

Foram cunhadas moedas especiais para registrar a ocasião, e estão programados concertos e festivais nos territórios ocupados. Moscou promete prosperidade e estabilidade, enquanto na realidade entre 1 milhão e 2 milhões de habitantes abandonaram as regiões, apenas em 2023.

A DW escutou residentes sobre como suas vidas mudaram nos últimos 12 meses.