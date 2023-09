Alemanha registrou mais de 3 mil mortes por calor neste ano - Maioria das vítimas no país europeu foram mulheres e idosos com mais de 75 anos. Temperaturas estão cada vez mais altas devido à mudança climática, e isso leva a mais mortes, dizem cientistas.Cerca de 3.100 pessoas morreram na Alemanha neste ano devido a altas temperaturas, informou um relatório preliminar do Instituto Robert Koch (RKI), agência nacional de saúde pública.

Segundo o órgão, a maior parte das mortes ligadas ao calor envolveu a faixa etária de 75 anos ou mais. A mortalidade também foi maior entre mulheres do que homens, mas isso pode estar relacionado ao fato de que há mais mulheres idosas do que homens idosos na Alemanha.

Apesar do alto número de óbitos, o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, indicou que a situação poderia ser ainda pior, mencionando que um plano de proteção contra o calor lançado pelo governo neste ano impediu que as mortes superassem a marca de 4.000. "Muitas vidas foram salvas", escreveu ele no X, antigo Twitter.