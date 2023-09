Divórcio no Brasil: da impossibilidade à rapidez e festa

"Entretanto, na Argentina, país vizinho que tem um Código Civil mais recente [2016] que o brasileiro, o divórcio deve ser judicial. Talvez isso ocorra porque exista a compreensão de que se trata da maneira mais adequada de o Estado acompanhar os efeitos do fim da relação conjugal", compara o juiz de direito Fábio Calheiros do Nascimento, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville.

Dos Anjos avalia que a implementação do divórcio extrajudicial no Brasil tornou o processo "mais rápido e mais barato", facilitando "o exercício de direitos". De acordo com dados levantados pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB), de lá para cá mais de 1 milhão de divórcios já foram concedidos dessa forma: 255 mil em São Paulo, 113 mil no Paraná e 98 mil em Minas Gerais. Importante frisar: essa modalidade só funciona para casais sem filhos e que desejam fazer o trâmite de modo consensual.

Segundo o vice-presidente da seção paulista do CNB, Andrey Guimarães Duarte, o maior ganho para o cidadão está na agilidade. Um processo judicial atualmente leva uma média de dois anos, conforme dados do CNJ, enquanto no administrativo, "com todos os documentos em mãos, o casal pode sair com o divórcio no mesmo dia", compara.

Os custos obedecem a tabelas estaduais. No caso de São Paulo, um divórcio extrajudicial custa R$ 548,68. Caso haja bens a partilhar, o valor muda e segue uma faixa de valores. "Tomemos como exemplo uma partilha de imóvel de R$ 500 mil. Nesse caso, a escritura pública de divórcio sairá pelo valor de R$ 4.839,75", calcula Duarte.

Já os custos judiciais podem variar muito. Conforme juristas ouvidos pela reportagem, dificilmente sai por menos de R$ 4,5 mil. Dos Anjos estima que, no total, considerando todas as taxas, a via administrativa representa uma economia de pelo menos 50% para o casal.

Há também benefício aos cofres públicos: em média, um divórcio pela via judicial acaba custando ao país R$ 1.676, de acordo com números do Conselho Nacional de Justiça. Isso significa que a via administrativa já representa uma economia pública na casa de R$ 1,7 bilhão.