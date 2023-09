Quão segura é a Oktoberfest para as mulheres? - Tradição de Munique atrai milhões. Mas festividades regadas a álcool também costumam ser palco de agressões sexuais. Ações para criar espaços seguros e incentivar comportamento respeitoso tentam mudar cenário.A Oktoberfest atrai anualmente multidões de foliões vestidos com dirndl ou lederhosen para cidade de Munique, no estado alemão da Baviera. O festival da cerveja, ou "Wiesn", como é conhecido entre os bávaros, porém, também pode ser palco de incidentes de assédio ou abuso sexual.

No passado, muitos desses casos eram simplesmente ignorados ou silenciados, muitas vezes por vergonha. Desde o debate #MeToo, contudo, a tolerância com casos de assédio vem diminuindo.

A campanha "Oktoberfest Segura" ou "Sichere Wiesn", apoiada pelo departamento de saúde da cidade de Munique, fornece auxílio às visitantes do sexo feminino em casos de assédio. Este ano, a campanha já prestou assistência a 143 mulheres e meninas que se sentiram inseguras durante a primeira semana do festival, incluindo sete casos suspeitos do golpe "boa noite, Cinderela" (a inserção de drogas na bebida de alguém sem consentimento).