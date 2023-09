Sesta faz bem a cérebro e coração, mas só na dose certa

De acordo com os especialistas em sono do Hospital Geral de Massachusetts, Estados Unidos, há três tipos de indivíduos para os quais o cochilo é particularmente importante: quem acorda muito cedo; quem sofre de distúrbios do sono; e quem geneticamente precisa dormir mais.

Cochilo aumenta a capacidade cognitiva?

Não está claro, entretanto, se os cochilos melhoram as capacidades mentais. Especialistas em sono de Michigan, EUA, por exemplo, não detectaram nenhum benefício para as aptidões cognitivas. No Uruguai, os cientistas tampouco encontraram indicações de melhora do tempo de reação ou de processamento visual.

Por sua vez, uma pesquisa chinesa concluiu que um cochilo ao meio-dia melhora as capacidades cognitivas dos idosos. Embora sejam malvistas em muitos países ocidentais, as sestas são muito comuns na China, no Japão e na Espanha.

"Na China, a hora do cochilo é integrada à programação pós-almoço de muitos adultos no trabalho e de estudantes na escola", inforna Xiaopeng Ji, da Universidade de Delaware.