Atentado a bomba perto do Ministério do Interior da Turquia - Autoridades turcas diagnosticam "terrorismo". Ataque não reivindicado ocorreu horas antes de reabertura do parlamento com discurso do presidente Erdogan também referente à ratificação do ingresso da Suécia na Otan.Um homem-bomba detonou-se neste domingo (01/10), próximo à entrada do Ministério do Interior da Turquia, no centro da capital, Ancara. Dois policiais ficaram levemente feridos. O perpetrador sucumbiu à explosão, enquanto um segundo agressor foi morto em tiroteio com as forças de segurança.

Como revelaram câmeras de vigilância, ambos haviam chegado ao local num automóvel comercial leve. A polícia isolou a área, alertando a população que realizaria explosões controladas de pacotes suspeitos.

O atentado ocorreu horas antes da programada reabertura da Grande Assembleia Nacional, o órgão legislativo turco, localizado na mesma área, com um discurso do presidente Recep Tayyip Erdogan, após recesso de três meses. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, classificou como terrorismo o incidente, cuja autoria não foi reivindicada por nenhuma organização.