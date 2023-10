Incêndio em boate deixa 13 mortos na Espanha

Em seu nome, o presidente regional, Fernando López Miras, expressou suas condolências aos familiares e amigos das vítimas "nestes momentos de tanta dor”, que disse partilhar.

"Hoje é um dia de luto e dor para a região", afirmou em um comunicado antes de agradecer "de coração" aos bombeiros que atuaram nas últimas horas pelo seu trabalho "extremamente importante".

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, expressou na rede X o "carinho e solidariedade com as vítimas e parentes do trágico incêndio".

Este incêndio é o mais mortal registrado na Espanha em uma casa noturna desde a tragédia de 1990 na discoteca Flying de Saragoça, onde morreram 43 pessoas

jps (AFP, EFE)