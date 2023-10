Milhares protestam contra governo conservador da Polônia

Os críticos apontam principalmente para a ofensiva do PiS contra o Judiciário e a mídia independente no país. O partido costuma usar a mídia estatal para atacar a reputação dos seus oponentes. O PiS também instrumentalizou o preconceito contra minorias, principalmente LGBTQ+, cuja luta por direitos o partido descreve como uma ameaça às famílias e à identidade nacional. A repressão ao direito ao aborto, outra bandeira do partido, já desencadeou protestos anteriores no país.

Apesar dos conflitos com a UE e das denúncias dentro do país, o PiS continua com uma boa vantagem nas pesquisas, com quase 35% das intenções de voto, segundo o instituto IBRiS.

A Coalizão Cívica aparece em segundo lugar, com 27% das preferências.

Tusk, no entanto, afirma que as pesquisas feitas por seu partido mostram que a diferença entre os dois partidos caiu para dois pontos.

"A oportunidade está ao alcance da mão. Não há nada decidido", disse Tusk em um comício esta semana em Elblag, norte da Polônia.

jps (AFP, DW, ots)