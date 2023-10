O que fazer com a casa onde Hitler nasceu em Braunau? - Local de nascimento do ditador nazista na Áustria deve virar delegacia de polícia. Mas nem todos acham uma boa medida para evitar iniciativas de culto.Pintada num tom agradável de bege, a discreta casa de pedra no estilo Biedermeier fica na rua Salzburger Vorstadt, nº 15. No andar térreo, barras de ferro obstruem as janelas. Mais adiante, ao lado de um ponto de ônibus, um memorial de granito na altura da cintura chama atenção. Nele, uma inscrição: "Pela paz, liberdade e democracia, fascismo nunca mais, advertem milhões de mortos". Adolf Hitler, o ditador do Terceiro Reich, nasceu aqui.

Só isso já faz dela uma casa singular – e de Braunau am Inn uma cidade peculiar. Mesmo 78 anos após o suicídio de Hitler no bunker da Chancelaria do Reich em Berlim – com o qual ele se esquivou de qualquer responsabilidade pouco antes da rendição incondicional da Wehrmacht alemã – ainda há discussões sobre o que fazer com o local de seu nascimento. A responsabilidade sobre esse legado nefando cabe à Áustria, que na qualidade de atual proprietária, deve agora instalar uma delegacia de polícia no local para enfim tirar a casa do roteiro de peregrinações neonazistas.