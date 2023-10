O retorno dos populistas pró-Rússia na Eslováquia

Fico será capaz de montar uma coalizão?

A presidente do país, Zuzana Caputova, fundadora do PS, disse antes das eleições que incumbiria o vencedor de formar um novo governo, desde que ele conseguisse organizar uma maioria no parlamento de 150 cadeiras.

Embora as conversas provavelmente demorem, os resultados sugerem que Fico deverá considerar a construção de uma coalizão razoavelmente simples. O Partido Nacional Eslovaco (SNS), de direita radical, conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira e é visto como um parceiro natural para o Smer-SD. O mesmo pode ser dito do Hlas, partido que se separou do Smer-SD em 2020.

O Hlas ficou em terceiro lugar com cerca de 15% dos votos, atribuindo-lhe o papel de fiel da balança. O Smer-SDE deverá conquistar 42 assentos no parlamento, tornando os 27 assentos que Hlas parece destinado a ocupar cruciais para a formação de qualquer governo. No entanto, o líder do Hlas, Peter Pellegrini, um antigo primeiro-ministro e protegido de Fico que tentou distanciar-se do extremismo do seu antigo mentor, provavelmente fará exigências significativas.

"As negociações ainda não começaram, mas a probabilidade de a Eslováquia ter um governo Smer-Hlas-SNS é muito elevada", disse Grigorij Meseznikov, chefe do Instituto de Assuntos Públicos de Bratislava.

Esperanças de moderação