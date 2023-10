Populista pró-Rússia vence legislativas na Eslováquia - Caso forme uma coalizão governamental, Robert Fico assumiria pela 3ª vez o governo do país, membro da Otan e da UE. Em campanha eleitoral, prometeu de corte de ajuda à Ucrânia e proteção a Putin contra mandado do TPI.O partido populista Direção-Social Democracia (Smer-SSD), do ex-primeiro-ministro Robert Fico, venceu as eleições legislativas antecipadas da Eslováquia. Pró-russo declarado, ele se opõe à ajuda à Ucrânia na guerra.

De acordo com resultados definitivos divulgados neste domingo (01/10) pelo Gabinete de Estatísticas eslovaco, o Smer-SSD obteve 23,3%, à frente do liberal Eslováquia Progressista (17,1%), do vice-presidente do Parlamento Europeu, Michal Simecka.

Uma vez que nenhuma legenda obteve maioria absoluta no parlamento nacional, o futuro do país pode depender do Voz-Social Democracia (Hlas-SD), que ficou em terceiro lugar, com 14,9% dos votos.