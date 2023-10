Scholz diz que o n° de refugiados na Alemanha é "muito alto no momento" - Chanceler federal da Alemanha prometeu ajudar estados a lidar com os refugiados em meio a um aumento acentuado em pedidos de asilo. Berlim também introduziu controles nas fronteiras com a Polônia e a República Tcheca.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, disse em uma entrevista publicada no sábado (30/09) que seu governo está tentando conter a imigração ilegal para o país com controles de fronteira mais rígidos.

As observações de Scholz, feitas para a Redaktionsnetzwerk Deutschland, foram feitas após a eclosão de um escândalo de venda de vistos na Polônia e tratativas no âmbito da União Europeia para a adoção de uma política de migração comum em todo o bloco. Além disso, há crescente insatisfação na Alemanha com a política de migração, que tem sido alvo de críticas de políticos de direita e ultradireita.

"O número de refugiados que tentam chegar à Alemanha é muito alto no momento", disse o chanceler. Ele também disse que mais de 70% de todas as chegadas não foram registradas previamente em outros países, "apesar de quase todos eles terem estado em outro país da UE".