Alemanha forma primeiro grupo de imãs treinados no país - Devido ao grande número de líderes religiosos islâmicos que vêm do exterior e para tentar reduzir influência de governos estrangeiros, Alemanha criou sua própria escola de treinamento para imãs há quatro anos.Vinte e quatro muçulmanos de diferentes regiões da Alemanha graduaram-se em um treinamento de imã – líder que dirige orações coletivas do islamismo, com liderança religiosa e também secular entre os xiitas – no Colégio Islâmico da Alemanha, em Osnabrück, no noroeste do país, no último sábado (30/09).

Os formandos, que incluíam homens e mulheres, receberam o certificado de conclusão após cursarem os estudos durante dois anos.

"Este é um dia histórico", disse o presidente do conselho de administração do Colégio Islâmico, o ex-presidente da Alemanha, Christian Wulff, durante uma entrevista coletiva de imprensa.