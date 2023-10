Assassinato de Jamal Khashoggi: o mundo já esqueceu?

"Avaliamos que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aprovou uma operação em Istambul, Turquia, com o fim de capturar e matar o jornalista Jamal Khashoggi", declarou em 2021 o diretor de Inteligência Nacional dos EUA John Ratcliffe, ressaltando ser "altamente improvável os funcionários sauditas terem realizado uma operação dessa natureza sem a autorização do príncipe herdeiro".

Com o processo a portas fechadas na Arábia Saudita amplamente criticado, houve outras tentativas de obter alguma justiça para o jornalista assassinado. Em 2020, a Turquia julgou in absentia 26 cidadãos sauditas, mas no início de 2022 o processo foi sustado: as autoridades nacionais alegaram que seria impossível dar prosseguimento por os réus não estarem presentes em pessoa. Segundo organizações de direitos humanos, tratou-se de uma decisão política, advinda da reconciliação entre Riad em Ancara após o homicídio.

Cengiz e a organização Democracy for the Arab World Now (DAWN), cofundada pelo próprio Khashoggi, também iniciaram um processo civil nos EUA. Contudo também este foi sustado no fim de 2022: segundo o governo americano, Salman – que fora nomeado primeiro-ministro em setembro – gozava de imunidade, na qualidade de chefe de Estado.

Enquanto isso, na Arábia Saudita, os quatro filhos adultos da vítima receberam propriedades de valor milionário, como indenização pelo assassinato do pai. As autoridades locais alegam tratar-se de uma lei tribal do país, que prevê ressarcimento, em geral financeiro, por parte do perpetrador.

Ditadores não garantem estabilidade

Apesar de tentativas isoladas de obter justiça, nesse ínterim está mais do que claro que, em relação a Khashoggi, o mundo seguiu adiante. Se em 2020 o presidente americano, Joe Biden, ameaçava transformar Riad em "pária global", devido ao crime de alto escalão, no fim de setembro de 2023 o secretário de Estado Anthony Blinken emitiu um comunicado por ocasião do Dia Nacional saudita, expressando o quanto os EUA "prezam grandemente a relação duradoura com a Arábia Saudita ao longo das últimas oito décadas".