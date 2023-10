Em Kiev, ministros da UE asseguram apoio de longo prazo à Ucrânia

"As partes ucraniana e europeia estão determinadas a avançarem com velocidade máxima, levando em conta todas as reformas que a Ucrânia realizou, as que cumpre atualmente as que continuará a implementar", concordou o ministro ucraniano do Exterior, Dmytro Kuleba.

O diplomata ucraniano disse também que seu país está em contato com os congressistas dos Estados Unidos para assegurar a continuidade da ajuda americana.

O apoio dos EUA à Ucrânia esteve ameaçado por uma possível paralisação do governo, mas a Casa Branca e o Congresso aprovaram de última hora um acordo que prorrogou provisoriamente o financiamento do governo americano, que inclui as verbas destinadas a Kiev.

Zelenski pede reforço das sanções

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu no encontro com os ministros sanções ainda mais rígidas da UE contra Moscou. Ele disse que os pesados bombardeios russos ao país são prova de que as medidas adotadas pela Europa não têm sido suficientes.

Quaisquer negócios que permitam que a Rússia aumente sua produção de armamentos deve ser encerrado, exigiu Zelenski. "Isso é claramente não apenas no interesse da Ucrânia, mas também de todos ao redor do mundo que querem o fim da guerra tão logo quanto possível", disse o ucraniano aos europeus.