EUA investigam deputado por disparar alarme de incêndio - Democrata Jamaal Bowman acionou alarme de incêndio do Capitólio. Político alega ter se enganado, mas republicanos acusam deputado de ter tentado atrasar votação orçamentária. Caso é investigado pela polícia legislativa.Um membro da Câmara dos Representantes dos EUA está sendo investigado por ter acionado um alarme de incêndio do Capitólio no último sábado (30/09) e forçado assim a evacuação de partes da sede do Congresso antes de uma importante votação orçamentária.

Uma imagem divulgada pela Polícia do Capitólio mostrou o democrata Jamaal Bowman, que representa partes da cidade de Nova York e seus subúrbios, ativando o alarme de incêndio próximo à saída de um prédio de escritórios que abriga os escritórios do Congresso.

A polícia disse estar investigando o incidente, assim como o Comitê de Administração da Câmara, uma comissão do Congresso controlado pelos republicanos que supervisiona as dependências da Câmara.