França começa a vacinar patos contra a gripe aviária

Na última sexta-feira, o governo dos Estados Unidos disse que a decisão francesa de vacinar patos deverá provocar ainda mais restrições às importações já a partir deste mês de outubro.

Os Estados Unidos não permitem a importação de aves de países afetados pela chamada Gripe Aviária Altamente Patogênica ou de rebanhos vacinados contra a doença, segundo informações do Departamento de Agricultura dos EUA.

O argumento americano é semelhante do japonês, com as autoridades agrícolas dizendo que, mesmo vacinadas, as aves podem não exibir sinais da enfermidade e, desta forma, seria impossível determinar se o vírus está em um determinado lote.

Desde o ano passado, os EUA também têm sofrido com o pior surto de gripe aviária entre aves, com quase 60 milhões de animais mortos. Vacinas foram testadas pelas autoridades americanas, mas o uso não foi aprovado.

Segundo John Clifford, consultor de política comercial veterinária do Conselho Americano de Exportação de Aves e Ovos, os EUA buscarão informações sobre como a França irá monitorar os rebanhos vacinados em busca de sinais de doenças.

gb/bl (AFP, Reuters)