Por que liberdade de expressão não é prioridade no Sudeste Asiático

O que dizem os governos

Autoridades tailandesas afirmam que as rigorosas leis de lesa-majestade do país – que consideram o insulto ao monarca e à sua família direta um crime punível com três a 15 anos de prisão – são necessárias porque a instituição define a "identidade tailandesa".

Já o governo cambojano defende suas duras restrições à liberdade de expressão com acusações de que os políticos da oposição e os jornais independentes são uma ameaça à paz duramente conquistada no país, após uma guerra civil de três décadas que chegou ao fim no final dos anos 1990.

Os governos comunistas do Vietnã e do Laos afirmam que a comunidade nacional deve vir antes do direito individual de dizer o que quiser.

O governo de Cingapura, outro país multiétnico e multirreligioso que passou por "motins raciais" na década de 1960, expandiu suas leis de "discurso de ódio" nos últimos anos.

"Em Cingapura, tomamos medidas contra o discurso de ódio e o discurso ofensivo. E não permitimos que nenhuma raça ou religião seja atacada ou insultada por outra pessoa", disse o ministro do Interior, K. Shanmugam, em um discurso em 2021. "Para nós, a liberdade de expressão acaba no limite de ofender os outros."