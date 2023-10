Trump obteve mais de US$ 1 bi com fraudes, diz Procuradoria - Ex-presidente comparece ao primeiro dia do julgamento por fraude empresarial em Nova York, acusa procuradora de ser "corrupta" e diz que juiz é um democrata que quer tirá-lo das eleições presidenciais de 2024.O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhou nesta segunda-feira (02/01) do banco dos réus o primeiro dia do julgamento no qual é acusado de fraude empresarial. Ele aproveitou para criticar seus detratores e repetir o discurso de que estaria sendo vítima de uma "vingança política".

O estado de Nova York acusa o ex-presidente e sua empresa de ludibriar durante anos bancos, empresas de seguros e outras instituições, ao informar dados falsos sobre seus rendimentos em seus relatórios financeiros.

O juiz Arthur Engoron decidiu no final de setembro que Trump cometeu fraude empresarial enquanto construía o império imobiliário que o catapultou para a fama e também para a Casa Branca.