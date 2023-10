Último ônibus de refugiados armênios deixa Nagorno-Karabakh

Em uma campanha militar iniciada em 19 de setembro, o Exército do Azerbaijão perseguiu as forças armênias, que estavam mal equipadas e em menor número, forçando sua rendição. O governo separatista concordou com uma autodissolução até o final do ano, mas as autoridades azerbaijanas já controlam a região.

O êxodo veio após um bloqueio de nove meses ao enclave, que deixou muitas pessoas sofrendo com a desnutrição e a falta de remédios. A Armênia afirma que o isolamento da região resultou na escassez de alimentos e de combustíveis, enquanto o governo azerbaijano acusava o governo em Erevan de usar os canais de abastecimento para enviar armas aos separatistas.

Um porta-voz do Ministério do Interior do Azerbaijão afirmou nesta segunda-feira que sua polícia já controla toda a área. "O trabalho está sendo realizado para fazer valer e lei e a ordem em toda a região de Karabakh", afirmou. Assegurando que as forças de segurança vão "proteger os direitos e garantir a segurança da população armênia de acordo com as leis azerbaijanas."

Medo de represálias

Apesar das promessas do governo em Baku de que os direitos dos armênios seriam respeitados, a maioria da população se apressou em deixar o enclave, temendo represálias ou a perda da liberdade de usar seu próprio idioma e praticar sua religião e seus costumes. O fato de os armênios serem cristãos ortodoxos e os azerbaijanos, muçulmanos, acrescenta uma dimensão religiosa às questões em torno do território.

O governo da Armênia relatou nesta segunda-feira que chegaram ao país 100.514 pessoas vindas do enclave, de população estimada de 120 mil pessoas.