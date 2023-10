A interminável controvérsia do Monumento da Unidade Alemã

"Que tipo de unidade está sendo celebrada?", pergunta Annette Ahme, da associação Historische Mitte. A adesão incondicional da República Democrática Alemã à República Federal da Alemanha, sem um debate constitucional, foi um erro, avalia ela à DW, e o processo de unificação entre o Leste e o Oeste fracassou desde então. "E um monumento deve santificar isso agora?"

Olaf Zimmermann, diretor executivo do Conselho Cultural Alemão, acredita que falta apoio da sociedade para o monumento, cujo simbolismo de gangorra ele considera "não mais condizente com os tempos".

Por que o projeto do monumento foi adiado por tanto tempo? "Isso", diz Zimmermann, "é porque, no fim das contas, ninguém o quer". Ele também está "cada vez mais incerto" sobre se alguém ainda precisa do monumento, dadas as "crescentes tensões" entre o leste e o oeste da Alemanha.

"A unidade foi um golpe de sorte na história"

Hendrik Berth, professor de psicologia e pesquisador da Universidade Técnica de Dresden, aponta para as diferentes maneiras como os alemães orientais e ocidentais veem uma nação unificada. "Talvez um memorial devesse ter sido erguido rapidamente em 1991 ou 1992", ele especula. "Quanto mais tempo leva, mais difícil se torna encontrar algo que possa, mesmo que remotamente, encontrar algum consenso." Ele afirma que é improvável que o monumento à unidade tenha um efeito duradouro.

Aos olhos de Andreas Apelt, ex-ativista dos direitos civis da antiga Alemanha Oriental, a reconciliação do Leste e do Oeste é inevitável. "A reunificação foi um golpe de sorte na história", argumenta ele, acrescentando que, afinal, os manifestantes conseguiram derrubar uma ditadura. "Temos que manter esse ímpeto daquela época, com todo o otimismo."Autor: Stefan Dege