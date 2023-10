Armênia ratifica adesão ao TPI e irrita Rússia - Medida acentua distanciamento do país com Moscou, que historicamente garante sua segurança. Armênia diz que objetivo é se proteger de investidas do Azerbaijão, após êxodo forçado de armênios étnicos de Nagorno-Karabakh.O Parlamento da Armênia aprovou nesta terça-feira (03/10) a adesão do país ao Tribunal Penal Internacional (TPI), agravando as tensões com a Rússia, tradicional aliada da ex-república soviética.

O TPI é uma corte internacional sediada em Haia, na Holanda, encarregada de julgar pessoas acusadas de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídios. Em março, o tribunal expediu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, em um processo sobre a deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia.

Os países que integram o TPI em tese são obrigados a cumprir o mandado de prisão se Putin pisar em seu território. Por esse motivo, o líder russo não participou presencialmente da última cúpula do Brics, em agosto, na África do Sul.