Faltam 44 milhões de professores no mundo, alerta Unesco

No relatório divulgado nesta terça-feira, dois dias antes do Dia Mundial do Professor, a Unesco, porém, indica uma melhora no quadro. A agência recorda que as previsões em 2016 apontavam para uma escassez mundial de 69 milhões de professores no ensino básico e secundário.

"A situação melhorou, mas não o suficiente para garantir as necessidades globais de educação", aponta o comunicado da Unesco, que destaca que o sul da Ásia é a região do mundo que fez mais progressos para combater a falta de professores. Ainda assim, faltam 7,8 milhões de docentes na região.

O quadro é ainda mais grave em outras regiões do globo. Um terço dos professores em falta no mundo dizem respeito à África subsaariana, enquanto a Europa e a América do Norte, "apesar das baixas taxas de natalidade", ocupam o terceiro lugar nas regiões do globo com maior falta de professores, onde faltam 4,8 milhões de profissionais.

Didiculdades

A Unesco aponta ainda que a falta de atratividade da profissão resulta em dificuldades de recrutamento e no abandono da carreira por muitos profissionais.

"Os professores desempenham um papel vital nas nossas sociedades, ainda assim a profissão enfrenta uma enorme crise de vocações. Em algumas regiões do mundo faltam candidatos. Outras enfrentam elevadas taxas de abandono nos primeiros anos de trabalho. Em ambos os casos, a resposta é a mesma: precisamos de mais valorização, melhor formação e mais apoio aos professores", defendeu a secretária-geral da Unesco, Audrey Azoulay.