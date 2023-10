Hunter Biden se declara inocente em processo por posse de arma - Filho de 53 anos do presidente dos EUA é acusado de ter mentido sobre uso de drogas ao comprar um revólver em 2018.Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou inocente nesta terça-feira (03/10) no âmbito de um processo por posse ilegal de arma. O Departamento de Justiça o acusa de ter fornecido informações sabidamente falsas no ato de compra e licenciamento de uma arma de fogo em 2018 – um revólver Colt Cobra 38SPL –, ao omitir que era "usuário ilegal ou dependente de substância controlada", informação que impossibilitaria a aquisição e posse do objeto.

Esta é a primeira declaração de Hunter a um juiz desde que ele indiciado no dia 14 de setembro por três acusações de compra e posse ilegal de armas, que acarretam uma pena máxima de 25 anos de prisão.

A sentença, no entanto, é geralmente menor para aqueles que, como no caso de Hunter, não têm antecedentes criminais.