Por que Marielle e Anielle Franco ainda atraem tanto ódio?

Escrevo esse texto na segunda-feira (02/10) e a notícia do momento é que a investigação sobre o mandante do assassinado de Marielle passou a ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há esperança de que a solução do caso esteja cada vez mais próxima (tomara, esperamos por isso há cinco anos e meio), mas, no Twitter, há comentários do tipo: "Ninguém dá bola pra essa Marielle, ela é o tipo de pessoa que só ficou famosa depois que morreu, estão relembrando para abafar as 'maracutaias da irmã'". "Marielle no céu? Aquela miliciana está no inferno", diz outro.

Sim, essas pessoas falam isso de uma mulher que morreu assassinada aos 38, que era mãe, filha, esposa e amiga. É a barbárie.

Como consolo: especialistas no caso acham, mesmo, que estamos perto de descobrir quem mandou matar Marielle. E, queiram os odiadores ou não, ela vai continuar presente. E Anielle também. Aceitem.

_____________________________

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.Autor: Nina Lemos