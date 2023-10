Quão unida está a Alemanha, 33 anos depois da Reunificação? - Em entrevista à DW, comissário para o Leste da Alemanha, Carsten Schneider, destaca o crescimento econômico nessa região do país. Mas um novo relatório aponta que algumas disparidades persistem.Mais de três décadas após a queda do Muro de Berlim e do regime comunista na parte oriental do país, a Alemanha está politicamente unificada, mas algumas disparidades permanecem entre o Oeste e o Leste. Esta é a avaliação do ministro de Estado para o Leste da Alemanha, Carsten Schneider.

"A Reunificação está concluída, mesmo que não seja perfeita", afirmou Schneider em entrevista à DW, acrescentando que a Reunificação ainda precisa ser completamente assimilada na mente das pessoas.

O comissário do governo para o Leste da Alemanha falou à DW no dia da divulgação do relatório anual sobre o estado da unidade alemã, às vésperas de o país comemorar seu 33º Dia da Reunificação nesta terça-feira (03/10).