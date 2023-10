Sons altos e fones de ouvido ameaçam a audição dos jovens

Terapias para salvar um supersentido

Em certos casos, é possível restabelecer a capacidade auditiva. Devidamente tratada, uma otite média provoca surdez apenas passageira. Se o dano é grave, porém, são necessárias outras medidas para promover uma reintegração ao mundo dos sons.

Aparelhos auditivos são uma solução comum, seja atrás da orelha ou, no caso de deficiência acentuada, diretamente no ouvido. Outra medida terapêutica é o implante da cóclea: integrado cirurgicamente, o sistema transmite diretamente ao nervo auditivo sinais elétricos que são interpretados como impulsos auditivos.

Se nenhum desses métodos tem sucesso, resta a alternativa de aprender a linguagem de sinais. Trata-se de uma forma de comunicação baseada em gestos, mímica facial, linguagem corporal e sinais específicos formados com as mãos, baseada em vocábulos definidos e regras gramaticais.

No fim da gestação, a audição é o sentido mais aguçado do feto. Extremamente sensível e ativo mesmo durante o sono, o ouvido possui características espantosas. Nele encontra-se o menor osso do organismo humano, o estribo, com 2,6 a 3,4 milímetros de comprimento e pesando entre 2 e 4,3 miligramas. Em combinação com dois outros ossos minúsculos, o martelo e a bigorna, ele transmite, do tímpano ao ouvido interno, vibrações que o cérebro decodifica como sons.

Para proteger esse precioso sentido, evitando danos irreversíveis, cabe preservar o máximo possível as crianças e adolescentes da exposição a ruídos extremos – por exemplo, na forma de música alta, ou da trilha sonora explosiva de jogos de computador, sobretudo escutados através de fones de ouvido.