Exército colombiano pede perdão inédito por execuções de civis - Pedido de desculpas se refere aos assim chamados "falsos positivos": execuções sumárias de civis cometidas pelo Exército colombiano entre 2004 e 2008, a fim de inflar as vitórias contra as Farc.O Exército colombiano pediu nesta terça-feira (03/10), pela primeira vez, desculpas às famílias de 19 dos 6.402 civis mortos por soldados, num dos capítulos mais sombrios da história da Colômbia: os assim chamados "falsos positivos", execuções extrajudiciais de jovens inocentes, cometidas por militares para inflar as vitórias contra a guerrilha das Farc.

"Reconhecemos que houve atos dolorosos cometidos por membros do Exército Nacional que jamais deveriam ter acontecido", disse o comandante da força, general Luis Ospina, durante cerimônia em Bogotá.

Os assassinos e seus cúmplices "mancharam a legitimidade" da instituição, acrescentou o militar: "Oferecemos nossas sinceras desculpas e pedimos perdão", disse, dirigindo-se aos parentes das vítimas. O esquema teria ocorrido entre 2004 e 2008, visando a obtenção de benefícios como dias de folga e condecorações.