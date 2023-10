Livro escolar russo chama Reunificação alemã de anexação - Novo material didático do ensino médio russo apresenta reunificação alemã, em 1990, como uma anexação do território oriental por parte do Ocidente. Historiadores alemães falam em "distorção da história".Foi há 33 anos. Em 3 de outubro de 1990, a República Democrática Alemã (RDA), a Alemanha Oriental, aderiu oficialmente à República Federal da Alemanha (RFA), a Alemanha Ocidental. Passados então 45 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam novamente unidos num Estado soberano.

Esse capítulo da história alemã está intimamente ligado à história da União Soviética e do então secretário-geral do Partido Comunista soviético, Mikhail Gorbatchov. Historiadores há muito estão habituados a lidar com as diferentes avaliações, na Alemanha e na Rússia, do papel de Gorbatchov nesse processo.

No entanto, a atual interpretação russa da Reunificação alemã causou perplexidade entre especialistas e historiadores alemães. No novo livro de história do ensino médio russo, a Reunificação é apresentada como "anexação da RDA".