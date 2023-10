O que se sabe sobre o acidente com ônibus de turistas em Veneza

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou suas "mais profundas condolências, pessoalmente e em nome de todo o governo, pelo grave acidente em Mestre".

"Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos. Estou em contato próximo com o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, e com o ministro (do Interior), Matteo Piantedosi, para acompanhar as notícias dessa tragédia", declarou.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, e outros membros do governo também expressaram condolências, assim como todos os partidos políticos do país.

Acidente mais grave ocorreu em 2013

Em 2017, outro acidente semelhante resultou na morte de 16 estudantes húngaros perto da cidade de Verona, no norte do país. Mas um dos piores acidentes do tipo no país aconteceu em 2013, quando um ônibus que regressava de uma excursão de três dias caiu num viaduto de cerca de 30 metros perto de Avellino, nas proximidades de Nápoles, deixando 40 mortos.