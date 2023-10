Papa Francisco sugere permissão de benção para uniões homoafetivas

Visão progressista pode abrir mais portas para mulheres

A carta pontifical foi uma resposta a cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina, antecedendo o sínodo episcopal iniciado no Vaticano nesta quarta-feira, com o fim de debater os rumos da instituição. O papa abriu o evento frisando que existe uma uma necessidade de reparação para tornar a Igreja um lugar de acolhimento a todos.

O encontro a portas fechadas de três semanas promete ser decisivo para Francisco e sua agenda de reformas, prometendo debates e mudanças que têm gerado esperança, entusiasmo e medo em diversos setores da Igreja. Ele já é considerado histórico por permitir pela primeira vez que mulheres e leigos votem ao lado de bispos em qualquer documento final produzido. Menos de um quarto dos 365 votantes, no entanto, não são bispos.

Os progressistas esperam que mulheres assumam mais cargos de liderança na instituição e participem das tomadas de decisão. Antes do início da missa de abertura, defensores do direito feminino ao sacerdócio estenderam uma enorme faixa numa praça próxima à de São Pedro, onde se lia "Ordene mulheres".

As mulheres há muito queixam-se de tratadas como cidadãs de segunda classe na Igreja Católica, sendo excluídas do sacerdócio e dos mais altos escalões do poder, apesar de serem responsáveis por boa parte do trabalho religioso, ensinando em escolas e administrando hospitais, por exemplo.