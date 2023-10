Trubunal de Moscou condena à revelia jornalista russa que criticou Kremlin ao vivo

Jornalista sentenciada por realizar protesto em Moscou

A condenação se refere a um protesto realizado pela jornalista em julho de 2022, quando ela portou cartazes na capital russa afirmando que o presidente russo, Vladimir Putin, "é um assassino, seus soldados são fascistas, 352 crianças foram mortas [na Ucrânia]".

Ovsyannikova foi detida e colocada em prisão domiciliar, mas conseguiu fugir para a França com a filha de 11 anos. Inserida numa lista de procurados, ela foi então processada julgada à revelia.

De acordo como a decisão do tribunal, Ovsyannikova deve cumprir sentença "numa colônia penal de regime geral". A jornalista também ficou proibida de "participar em atividades relacionadas com a administração de portais de internet ou redes de informação e de telecomunicações".

Acusações "absurdas e politicamente motivadas"

Numa declaração publicada na terça-feira, Ovsyannikova chamou as acusações contra ela de "absurdas e politicamente motivadas": "Eles decidiram me punir por não ter medo e por chamar as coisas pelo nome. É claro que não admito minha culpa. E não nego nenhuma de minhas palavras. Fiz uma escolha muito difícil, mas a única escolha moral correta em minha vida, e já paguei um preço alto o suficiente por isso."