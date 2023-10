Alemanha vira alvo dos nacionalistas da Polônia em campanha

E isso ocorre num momento em que outras questões, como a eleição de um líder pró-Rússia na Eslováquia, país-membro da União Europeia (UE), ameaçam uma ruptura dessa aliança ocidental.

"É muito inútil a Polônia, a gente do partido Lei e Justiça, continuarem a criticar a Alemanha de forma tão dura e pública", comentou o general americano Ben Hodges, que comandou as forças dos Estados Unidos na Europa entre 2014 e 2017. "É inútil, porque coloca pressão sobre a relação entre os dois aliados da Otan, o que, por sua vez, prejudica a coesão geral da Otan."

Discórdia sobre fábrica conjunta

A disputa entre Berlim e Varsóvia já afetou até os esforços de ajuda à Ucrânia. Em abril, os ministros da Defesa das duas nações anunciaram a criação de um centro conjunto na Polônia para reparar tanques Leopard de fabricação alemã danificados em combate na Ucrânia. Mas o acordo fracassou rapidamente.

A fábrica de tanques teria sido um esforço conjunto dos fabricantes alemães Krauss-Maffei Wegmann e Rheinmetall, e o conglomerado de defesa polonês Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Uma fonte alemã afirmou à agência de notícias Reuters que a Polônia estava pedindo dinheiro demais para as obras de reparo. Segundo outra fonte, um diplomata alemão, as negociações fracassaram em parte porque as empresas alemãs relutavam em compartilhar informações técnicas.