Ataque de míssil russo mata mais de 50 na Ucrânia - Bombardeio contra vilarejo de Hroza, no nordeste do país, é um dos mais letais perpetrados pela Rússia contra civis desde o início da invasão.Um ataque com mísseis das forças russas contra uma mercearia e um café no vilarejo de Hroza, no nordeste da Ucrânia, matou pelo menos 51 civis nesta quinta-feira (05/10). Segundo o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, uma da vítimas é uma criança de seis anos. Outras seis pessoas teriam ficado feridas.

As autoridades ucranianas divulgaram imagens de bombeiros em busca de vítimas do massacre nos escombros de edifícios desabados. Hroza fica no distrito de Kupiansk, na província de Kharkiv.

O ataque foi um dos mais letais perpetrados pela Rússia contra civis ucranianos desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.