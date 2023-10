1 milhão de projéteis: Ucrânia cobra e ganha armas que EUA tomaram de navio do Irã

Futuro da assistência à Ucrânia em dúvida

O Pentágono também disse na terça-feira que os Estados Unidos podem continuar atendendo às necessidades militares da Ucrânia por "um pouco mais de tempo" com a assistência que já foi autorizada, mas que a ação do Congresso é necessária para que a ajuda continue no longo prazo.

A oposição republicana nos EUA à assistência à Ucrânia levou os parlamentares americanos a excluírem novos fundos de ajuda de um projeto de lei aprovado no fim de semana para evitar a paralisação do governo dos EUA, e não se sabe exatamente quanto tempo durará o apoio autorizado anteriormente.

A aprovação de financiamento adicional é ainda mais complicada devido ao caos sem precedentes na Câmara dos Deputados dos EUA, que derrubou seu presidente nesta semana.

O Pentágono diz que o governo ainda tem poderes para transferir US$ 5,4 bilhões (mais de R$ 28 bilhões) em equipamentos para a Ucrânia dos estoques militares dos EUA, mas apenas US$ 1,6 bilhão (R$ 8 bi) em financiamento para substituir o equipamento doado.

As autoridades americanas vêm liderando o esforço de apoio internacional à Ucrânia, formando rapidamente uma coalizão para apoiar Kiev após o início da guerra de agressão da Rússia no ano passado e coordenando a ajuda de dezenas de países.