Guerra agrava declínio populacional na Ucrânia

Mesmo antes da guerra, a taxa de natalidade na Ucrânia não era capaz de assegurar um desenvolvimento populacional estável – que supõe o nascimento de pelo menos 210 crianças para cada 100 mulheres. Em 2021, esse número foi de 116, caindo 25% no ano seguinte.

Tal queda, no entanto, não se deve à guerra, e sim às consequências da pandemia de covid-19, avalia a pesquisadora associada do Instituto de Demografia e Pesquisa Social, Svitlana Aksyonova. Em entrevista à DW, ela apontou para as 86 mil mortes entre os casos confirmados de coronavírus na Ucrânia, somente em 2021: "Naquela época, muitas famílias decidiram adiar seus planos de filhos até que surgisse uma situação epidemiológica mais segura."

E quanto às crianças nascidas no exterior?

Ao comentar o declínio acentuado dos nascimentos, Aksyonova chama a atenção para o fato de que as estatísticas de 2022 não incluem os filhos de refugiadas ucranianas no exterior. "Até onde sabemos, elas não estão incluídas nessas estatísticas, assim como nem todos os nascimentos nos territórios ocupados pela Rússia", explica. A DW inquiriu o Ministério da Justiça da Ucrânia sobre quantas crianças ucranianas nasceram no exterior em 2022, após o início da guerra, mas até o momento não obteve resposta.

De acordo com Aksyonova, o impacto da guerra sobre a taxa de natalidade na Ucrânia se tornou muito mais pronunciado em 2023. No primeiro semestre, por exemplo, os demógrafos registraram um declínio de 9% em comparação com o mesmo período de 2022. Para a especialista, nenhuma surpresa, tendo em vista a situação de guerra e os perigos constantes associados a ela.

A demógrafa evita traçar previsões sobre a taxa de natalidade de uma Ucrânia pós-guerra. Segundo ela, trabalha-se com cerca de 50 cenários diferentes para o futuro, a depender dos próximos desdobramentos e do comportamento migratório da população. Mas ela adianta que as chances de um aumento significativo de nascimentos após o fim da guerra são poucas: "Teremos um aumento compensatório graças ao atual adiamento dos nascimentos, mas ele será pequeno."