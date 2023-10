Japão inicia segundo despejo de águas residuais de Fukushima

Primeiro lançamento considerado seguro

Desde o desastre, cerca de 1,34 milhão de toneladas de águas residuais radioativas foram armazenadas em cerca de mil tanques na usina.

" A primeira liberação foi conduzida conforme planejado e de forma segura", disse o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, à imprensa, enfatizando que não foram detectadas quaisquer anomalias, e que o governo "continuará a comunicar, tanto no nível nacional como internacional, os resultados da monitorização dos dados de forma altamente transparente”.

Apesar de Tóquio insistir que a água tratada não apresenta riscos à saúde, a China criticou a medida e proibiu a importação de mariscos do país. O governo japonês informou que apelará para Pequim "eliminar imediatamente as proibições de importação de alimentos japoneses e agir com base em justificativas científicas”.

A água eliminada foi filtrada para remover elementos radioativos, com exceção do trítio, que é mantido em níveis seguros, de acordo com a Tepco. O despejo completo, que deverá levar décadas para ser concluído, visa abrir espaço para a remoção de combustível radioativo perigoso e detritos dos reatores danificados da usina.