Temperatura mundial recorde de setembro alarma cientistas

Setembro "mais úmido do que a média"

Na Europa, setembro não foi apenas o mais quente já registrado, mas também um mês com condições "mais úmidas do que a média" em muitas partes da costa oeste do continente, de acordo com o relatório.

Como exemplo, o documento citou as chuvas extremas na Grécia, associadas à Tempestade Daniel. O fenômeno climático também causou inundações devastadoras na Líbia, matando milhares de pessoas e destruindo em grande parte a cidade de Derna, no leste do país.

Outras áreas afetadas pela chuva na Europa incluem o oeste da Península Ibérica, a Irlanda, o norte do Reino Unido e a Escandinávia.

Além da Europa, alguns países latino-americanos, como Brasil e Chile, também sofreram com o que o relatório chamou de "eventos extremos de precipitação" em suas respectivas regiões sul.