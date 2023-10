Apesar da origem humilde, venci o desafio e me formei na USP

Sabe aquela oriunda do abismo entre a vida que vivemos e a que a nossa família vive? Aquela que faz com que nossas conquistas não sejam tão comemoradas ou validadas quanto gostaríamos? Bom, me senti assim quando compartilhava com a minha família conteúdos que eu estava aprendendo ou quantidade de acertos nos vestibulares e eles não entendiam. Me senti assim também quando compartilhei minha aprovação, minhas conquistas acadêmicas e até mesmo a minha colação. Havia, sim, parabenizações e uma certa felicidade, mas não como a que eu via das famílias de meus colegas. Comigo era sempre uma felicidade pontual e rapidamente trocada por praticamente qualquer outro assunto. Pouco a pouco, fui parando de compartilhar boa parte daquilo que eu interpretava como conquistas.

Origem diferente

Nos primeiros dias de contato com a turma, ficou muito claro que a minha origem era muito diferente da dos meus colegas. Foi curioso, pois durante toda minha trajetória escolar (ensino fundamental, médio, cursinho e curso técnico) era, sim, comum eu cruzar com uma ou duas pessoas que eu pudesse chamar de "ricas”. A maioria era como eu: baixa renda e passava dificuldades muito parecidas às minhas. Já na universidade pública, a composição do cenário mudou completamente: um ou dois eram como eu, e todo o restante de origens totalmente opostas da minha.

Esse contraste, sobretudo no início, mexeu muito comigo e, consequentemente, com o meu rendimento. Ouvia os colegas falarem sobre os restaurantes que iam e que eu sabia que nunca poderia ir. Ouvia eles falando sobre as viagens para o exterior, sonho esse que eu mesmo ainda não realizei. Me lembro de um dia em que o ônibus que operava para o meu bairro não faria o trajeto. Por qual razão? Tinha havido um homicídio lá. Naquele dia me encontrei na universidade, às 22h30, sem saber como eu iria embora, e me doeu saber que eu era o único com aquela preocupação.

Confesso que precisei lutar contra o sentimento da inveja. Na verdade, me machucava muito sentir resquícios desse sentimento, e eu me punia por isso. Não queria me tornar uma pessoa injusta ou amarga, mas era difícil saber que basicamente todas as nossas diferenças se originaram simplesmente por termos nascido em realidades diferentes.

Na universidade, é comum nos comunicarmos com os professores via e-mail. No entanto, este formato de comunicação não é usual para pessoas de origens como a minha, e vejo isso muito bem nos alunos da rede pública com quem tenho contato atualmente. Me enxergo neles. Eu tive muita dificuldade em saber escrever e-mail para me comunicar com meus professores. Não sabia como escrever, qual linguagem utilizar ou como enviar. Fui sortudo por não ter sido rudemente advertido por nenhum deles, mas conheço pessoas que não tiveram a mesma sorte, e isso dói. Nos faz questionar se merecemos mesmo estar naquele lugar.