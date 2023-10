Catástrofes climáticas causam fuga de milhões de crianças

"Lentidão" no combate ao problema

Em um comunicado, a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, destacou que "é aterrorizante para qualquer criança quando um incêndio florestal, uma tempestade ou uma inundação atinge sua comunidade".

"Para aqueles que são forçados a fugir, o medo e o impacto podem ser especialmente devastadores, com a preocupação de saber se eles voltarão para casa, retornarão à escola ou serão forçados a se mudar novamente. A mudança pode ter salvado suas vidas, mas também é muito perturbadora", disse Russell, que mostrou preocupação quanto à "lentidão" no combate ao problema, cada vez mais acentuado para as crianças.

"À medida que os impactos das mudanças climáticas aumentam, o mesmo acontece com as mudanças do clima. Temos as ferramentas e o conhecimento para responder a esse desafio crescente para as crianças, mas estamos agindo devagar demais. Precisamos fortalecer os esforços para preparar as comunidades, proteger as crianças em risco de deslocamento e apoiar aquelas que já foram desalojadas", ressaltou.

gb (AP, AFP, dpa)