"No Rio parte da polícia é sócia do crime organizado" - Autor do livro "Milicianos" Rafael Soares explica a atual guerra entre o narcotráfico e as milícias cariocas, pano de fundo do homicídio dos três médicos no início de outubro.Ao longo de dez anos de carreira, sempre cobrindo segurança pública no Rio de Janeiro, o jornalista Rafael Soares perdeu as contas das histórias que sabe de policiais que passaram a trabalhar para o crime. Sim, como ele mesmo costuma explicar, é gente que trabalhava para o Estado, foi equipada pelo Estado, treinada pelo Estado – mas mudou de lado.

Ele percebeu uma coisa em comum entre quem ascendia na carreira criminosa: eram os que, enquanto policiais, tinham colecionado gratificações, condecorações, promoções e reconhecimentos por matar. Esse é o pano de fundo do livro Milicianos – Como agentes formados para combater o crime passaram a matar a serviço dele, que está em pré-venda e deve ser lançado nas próximas semanas.

No início de outubro a execução – ao que tudo indica, por engano – de três médicos, que estavam num quiosque carioca à beira-mar, deixou em evidência mais uma vez a violência do crime organizado do Rio. "Está ocorrendo uma guerra interna, com a maior milícia do Rio fragmentada e o tráfico tentando se aproveitar dessa fragilidade atual. Este momento que estamos vivendo é o pano de fundo da morte dos médicos."