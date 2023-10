Quase 900 migrantes sobrecarregam pequena ilha espanhola

Nas últimas semanas, estas têm sido confrontadas com um aumento significativo de chegadas ao arquipélago localizado cerca de 100 quilômetros ao largo da costa noroeste do continente africano. Na terça-feira, 280 migrantes chegaram a El Hierro a bordo de um único barco – o desembarque do maior número de passageiros num único barco já registrado no arquipélago. No fim de setembro, mais de 1.200 migrantes haviam aportado na pequena ilha de 11 mil habitantes.

Segundo um correspondente da agência de notícias AFP, presente no local, durante a madrugada desta sexta-feira as autoridades espanholas transferiram cerca de 500 migrantes de El Hierro, cujas autoridades estão sobrecarregadas, para Tenerife.

Nos últimos anos, a rota migratória para as Canárias tem estado particularmente movimentada, devido ao reforço dos controles no Mar Mediterrâneo. A travessia é excepcionalmente perigosa, e os naufrágios são frequentes. De acordo com os últimos números do Ministério do Interior espanhol, as Canárias receberam 14.976 migrantes entre 1º de janeiro e 30 de setembro, um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período de 2022.

ONGs relatam regularmente naufrágios mortais em águas marroquinas, espanholas ou internacionais, cujo número não oficial de vítimas ascende a dezenas ou mesmo centenas.