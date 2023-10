++ AO VIVO: Israel declara guerra após ataque sem precedentes do Hamas ++ - Em ofensiva surpresa, grupo terrorista infiltra homens armados no território de Israel, matando dezenas de civis. Governo de Israel responde com ataques aéreos contra Gaza.Terroristas do grupo Hamas lançaram neste sábado (07/10) uma grande ofensiva que pegou de surpresa as forças de segurança israelenses. A série de ataques coordenados a partir da Faixa de Gaza – enclave habitado por palestinos – incluiu incursão de homens armados em território israelense, lançamento de foguetes contra grandes cidades de Israel e sequestros de civis e militares.

Dezenas de civis israelenses foram mortos indiscriminadamente na ofensiva do Hamas, que chegou a tomar comunidades israelenses próximas da Faixa de Gaza. Há registro de centenas de feridos. Vídeos mostram que os homens do Hamas tomaram vários israelenses como reféns.

Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país se encontra em guerra. "Estamos em guerra e venceremos", disse.