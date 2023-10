Ao menos 22 morrem em ataque do Hamas contra Israel - Comandante de movimento islâmico diz ter disparado mais de 5 mil foguetes contra país. Forças israelenses lançam bombardeio retaliatório contra alvos na Faixa de Gaza.Militantes palestinos do Hamas na Faixa de Gaza afirmam ter disparado mais de 5 mil foguetes contra Israel neste sábado (10/07), enquanto realizavam uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país.

Ao menos 22 pessoas morreram nos ataques, segundo serviços de emergência israelenses. Há relatos não confirmados de sequestros.

Em resposta aos ataques, Israel começou a atacar alvos em Gaza.