Carne de laboratório conteria células cancerosas?

"Carne de Frankenstein"

A notícia desse avanço na tecnologia alimentar deixa alguns desconfiados com o que chamam de "carne de Frankenstein", que pode ter uma aparência diferente e ser produzida mais rapidamente que a carne tradicional.

Carne de laboratório é feita de células cancerosas? Essa é uma grande preocupação para muitos que são céticos em relação à carne artificial, pois há quem esteja convencido de que ela provém de células tumorais de rápido crescimento.

Em resposta a um vídeo recente da DW, um comentarista afirmou que "a carne de laboratório é literalmente cultivada a partir de células cancerosas".

Em fevereiro de 2023, um artigo publicado em colaboração com a Bloomberg Businessweek afirmava que "as células normais da carne não se dividem eternamente". O texto ressaltava que as principais startups de carne cultivada estão "usando silenciosamente o que são chamadas de células imortalizadas [...],elementos básicos da pesquisa médica que são, tecnicamente falando, pré-cancerosas e podem ser, em alguns casos, totalmente cancerosas".

Mas isso não é inteiramente verdade: os cientistas utilizam células para produzir carne, mas trabalham com células-tronco de um animal vivo ou de um óvulo fertilizado. Os cientistas selecionam as melhores células e as mergulham num caldo rico em nutrientes. Depois, essas células são cultivadas em grandes quantidades em tanques de aço conhecidos como biorreatores ou cultivadores, um processo descrito pela organização sem fins lucrativos americana Good Food Institute.